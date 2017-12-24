男獨登溪洲山迷途 警循手機定位摸黑救人…

李姓男子獨自上山迷路。（記者李容萍翻攝）

2017-12-24 17:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警局大溪分局內柵派出所昨晚獲報，有登山客獨自到石門水庫附近溪洲山登山迷路，員警立即連絡消防隊、義警前往搜救，順利在深夜11時20分於愚公亭附近稜線的下方約200公尺處的叢林裡，發現迷路36歲李姓男子，順利將他救出平安返家。

李男向警方表示，昨天下午4時許獨自一人進入溪洲山爬山，因天色昏暗，誤認另一條山林小徑為平日爬山的步道，進入後偏離方向，因而迷路，經以手機GPS定位後，位置是位於愚公亭附近後向警方報案求助，也對警方協助下山表達感謝。

警方提醒，大溪、復興有許多風景優美的登山路線，雖然難度不高，但登山請注意下列事項：

1.裝備要齊全，飲食要充足，指北針、頭燈或手電筒、備用電池、哨子、地圖、雨衣等不可缺，珍惜自己的生命，多背一點東西不算什麼。省電的LED頭燈或手搖式充電手電筒等新產品建議添購。

2.進入山區應隨時注意氣候的變化，時時要有應變準備，雲層濃密下降或天色昏暗時，寧可回頭先下山以策安全。

3.萬一迷路時務必冷靜，記清楚周圍地形特徵或可以辨識的方位例如有山洞、溪水聲、月亮方向等等，最忌驚慌失措、胡走亂闖。應當鎮靜、保留體力，辨明方向後退回原處重新確定正路或等待救援。

4.注意防濕、防風，並節省糧食、飲水及 手機電池。若發生意外事故時，應先找一個收發電訊較佳的位置，再利用手機報案。

5.求救時應清楚告知行走路線、目前可能位置、海拔高度、地形與特殊景觀等，若要移動位置以避風雨時，應沿路折 斷一些小樹枝、綁草葉或堆疊石頭作為記號，讓搜救的人員可以循跡找到你。