床經銷商把床銷售員帶上床 通姦被抓

2017-12-24 17:02

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓床墊經銷商與涂姓床墊銷售員搞曖昧，賣床賣到賓館去，陳男妻子發現兩人姦情，狀告陳男、涂女兩人妨害家庭，法官審理後依通、相姦罪判處兩人各5個月徒刑，可易科罰金及上訴。

經營床墊生意的的陳男，身為人夫，卻和床墊銷售員涂女「劈腿」，陳男妻子發現兩人有不倫關係，託人搜證，掌握陳、涂兩人去年5至6月間，3次進出汽車旅館，一狀告向法院。

屏東地院法官根據手機定位圖及汽車旅館車輛進出記錄，認定陳男與涂女通、相姦罪行成立，各犯3罪，併處5個月徒刑。