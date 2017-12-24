訂茶飲未取還嗆敢報警就砸店 警要揪奧客

遭奧客訂購惡整未取貨的茶飲店，把客人未取的泡好茶飲拍下照片PO上網路公布此事。（圖擷取自臉書爆料公社）

2017-12-24 17:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區1家「蓋不同奶蓋茶」茶飲店控訴23日上午遭1名「奧客男」惡整、訂購56杯茶飲，奧客卻一直未現身取貨，直到下午店員發現奧客在店附近、追上去，對方卻邊逃邊嗆說「是廟會陣頭的，敢報警就砸店」，因為奧客跑的很快，兩名店員沒追到人，但店家把這事PO上網路公布肉搜。

轄區市警六分局表示，23日晚間店家已向警方聯繫，但店長表示不願意報案，只希望警方能協助追查出該男子，要男子出面解決，警方正積極調閱監視影像追查這名奧客。警方表示，男子嗆店家報警要砸店，恐涉恐嚇危害安全罪嫌；至於訂茶飲未出面付錢取貨，則涉買賣約定不履行民事侵權問題，會設法找出訂茶男出面說明。

這家位於南市南區西門路一段新光三越新天地對面的茶飲店，店家在臉書爆料公社PO文控訴，昨天一早開店，有名男子到店裡點了56杯飲料、說他是廟會的，下午2點廟會主委會來拿並付錢，男子還寫了留下手機電話的訂購單。

店家表示，直到昨天下午2點了，還不見人來取貨，打訂購單上手機號碼發現是空號，一直連絡不上訂茶男，直到下午5點多，有同事在店門口發現訂茶男在外面望著店裡不知道在看什麼，男子發現被同事看到、馬上拔腿就跑。

店裡有兩名同仁追了出去，一路從新光三越新天地往永福路一直追，追到忠義路的台電營業處大樓。追逐過程，茶飲店員工大喊「搶劫，有人騙錢」，但都沒有人幫忙；員工還邊跑邊問他「為什麼點了飲料不來拿？」男子起初否認說沒有點，後來又承認有點，只是廟會臨時取消，所以他不要了！

店家說，訂茶男還嗆說「如果敢報警就砸店，不要以為廟會好惹的！」，因為對方跑的很快，最後被他逃了，但已經去警察局備案。由於56杯茶已經泡了，店方損失約2680元，只好分送顧客與附近鄰居。

茶飲店並公布這名奧客的特徵，「身高約180公分、體重75公斤，年紀約35歲，戴黑色nike的帽子、戴黑框眼鏡，膚色黑，穿著地藏小王刺繡外套、藍色運動褲，講話有點台灣國語加上大舌頭（口吃）。