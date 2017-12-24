林口發生堆高機翻落邊坡 駕駛被壓昏迷中

新北市林口今下午驚傳工安意外，一輛堆高機不慎翻覆邊坡，駕駛失去意識昏迷受困。（民眾提供）

2017-12-24 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕新北市林口今下午驚傳工安意外，一輛堆高機不慎翻覆邊坡，駕駛失去意識昏迷受困，消防單隊救援中。

根據《蘋果》報導，新北市消防局今下午3時獲報，指林口區南勢街一處工廠邊坡，有一輛堆高機壓住翻覆，緊急前往救援，堆高機駕駛為一名越南籍移工，受困在翻覆的堆高機中，救難人員抵達發現駕駛已無意識，身上多處骨折，正在搶救中。