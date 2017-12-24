哄騙8旬嬤出遊領170萬！ 假孫女被識破法辦

羅女帶著康姓老婦到銀行領錢。（記者姚岳宏翻攝）

2017-12-24 16:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕21歲羅姓女子被詐騙集團吸收，找上輕微失智的89歲康姓老婦，哄騙老婦說「我是妳孫女」，以要買車載她出遊為由，帶老婦到銀行臨櫃提款170萬元，行員發現不對勁，通知警方到場並找來老婦「真正的女婿」，才戳破這場騙局。

本月21日，台北市大安警方接獲元大銀行光復分行報稱疑似詐騙案，警方到場查證，羅女聲稱自己在國外的媽媽，要她帶著阿嬤來領錢，並在員警面前，假扮乖孫女形象，見康姓老婦喝水溢出，還向行員要面紙幫忙擦拭，一副好孫女模樣。

惟經員警仔細盤查，羅女開始支吾其詞，也回答不出來老婦的兒女姓名，警方經聯繫康姓老婦女婿到場，當場戳破羅嫌謊言，羅女始承認為遭詐騙集團吸收犯案，哄騙老婦說要買車帶她出去玩，身上沒錢，才帶她去銀行領錢，先前以同樣手法詐騙得逞2次，得手金額約110萬元。

羅女又說，由於老婦輕微失智，像小孩一般好哄騙，才會輕易得手，家屬得知大罵沒良心，詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，另擴大追查同夥下落。

無獨有偶，大安警方當天另查獲一起涉嫌多次在臉書BTS（南韓演藝團體）粉絲專頁，販賣假的BTS演唱會門票的詐騙案，逮捕30歲范姓嫌犯，初估騙得至少20萬元；大安警方隔天又在中正紀念堂外，查獲假綁架詐騙集團，現場逮捕取款的劉姓未成年車手，順利攔阻現金20萬元，兩天內連破三件詐騙案，保住民眾的血汗錢。

羅女、康姓老婦與她女婿，三方對質。（記者姚岳宏翻攝）

警方找來康姓老婦的女婿，戳破假孫女羅女的騙局。（記者姚岳宏翻攝）