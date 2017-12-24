車門把乘客夾成禿頭 台鐵判賠12萬

2017-12-24 15:31

〔記者黃欣柏／台北報導〕陳姓男子前年從台中搭區間車前往彰化，在彰化站準備下車時，開啟的車門竟突然故障秒關，導致他慘被爆頭，傷處還因此罹患疤痕性禿髮；事後他向台鐵求償22萬餘元，台北地院審理後認定台鐵確有過失，但陳求償金額過高，僅判賠12萬餘元。

判決指出，從事金融業的33歲陳男，104年5月30日下午搭乘台鐵2347車次區間車前往彰化，在彰化站第一月台下車時，剛打開的車門竟瞬間關上，他閃避不及，頭部狠狠被車門夾擊，左頂葉頭皮當場被車門扯出長達6公分的撕裂傷。

陳男受傷後，見現場沒有站務人員協助，只好自己捂著傷口走到站務室求助，列車長雖指示站務員協助將陳送醫，既沒有讓陳坐椅子休息，也沒有提供消毒紗布、繃帶等止血器材，血流滿面的陳男只好自己用捲筒衛生紙壓著傷口，忍痛站在站務室外等救護車到場。

陳男事後提告指出，他多次為此回診治療，對生活造成不便，且頭部傷處還因此罹患疤痕性禿髮，嚴重影響他在金融工作上的專業形象，最後只能花錢植髮挽救自信心，台鐵應負起責任，賠償他精神慰撫金15萬元、植髮費用5萬元及醫療、看護費約2萬元，合計共22萬元。

北院簡易庭認為，陳男疤痕性禿髮的位置確實與傷勢相符，醫院診斷書也直指傷處必須整形或植髮才能回復外觀，台鐵理應賠償，不過當時陳男傷勢未達需專人看護的程度，提出的15萬元慰撫金也過高，判台鐵僅須賠償12萬5010元，可上訴。