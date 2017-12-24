失智婦迷途走水圳、水深近腰 警急跳下水搶救

66歲失智且迷途的張姓婦人，不知何故竟涉水在湍急水圳內行走，警見情況緊急，趕緊跳下水營救，協助老婦脫困。（記者李容萍翻攝）

2017-12-24 14:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警局楊梅分局埔頂派出所昨天近午獲報，患有失智症的66歲張姓婦人從自家外出後迷途，家人遍尋不著，正當員警準備外出尋人時，又接獲民眾報案有一婦人受困新屋區九斗里農田圳道的水圳內，副所長陳水松沿水圳尋找，驚見大冷天，張婦竟涉水在湍急水圳內行走，趕緊跳下水將，全身濕透、失溫顫抖的張婦，拉上岸邊送醫。

陳水松、警員余力行沿著水圳沿線找尋，在水圳旁福德廟旁發現婦人，但婦人不知何故，人竟然就在2樓深的水圳裡，扶著水圳擋土牆涉水行走，當時水圳水位靠近婦人腰部深，水流湍急，婦人如打滑跌倒，恐立即被水流沖走。

兩警不斷呼叫婦人，但婦人卻不斷的朝反方向走去，陳水松見情況危急，立即奮不顧身跳下水圳，將婦人一把拉住，婦人也驚惶的抓著員警，幸好現場呼叫聲驚動水圳旁民眾協助，合力將婦人從水圳中拉出。

張婦脫離水圳後，全身顫抖不停，驚惶的無法說明為何會在水圳內涉水行走；警方立即通知救護車到場救護，送到醫院觀察，家屬接獲通知婦人平安找到，對員警奮不顧身跳下水圳營救老婦脫困，非常感謝。