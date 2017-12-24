販毒男謊報弟身分 正「痣」標記露餡

2017-12-24 13:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方日前查獲涉嫌當街進行毒品交易的吳姓毒販，吳男原先假冒弟弟身分企圖蒙混過關，卻因為嘴角的1顆痣讓真實身分敗露，警方隨即在吳男車上及身上查獲安非他命10包與毒品交易所得5000元，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

台中市第三分局立德派出所員警當天行經東區大智路與建成路口，見黃姓女子騎機車於路口徘徊，於超商門口下車後立刻進入1部自小客車內，警方發現黃女是曾查獲過的毒品人口研判2人於車上交易毒品，隨即趁黃女下車之際上前包夾將2人攔下，並要求35歲的吳姓駕駛下車接受盤查。

此時吳男謊報弟弟身分，還辯稱車子是哥哥的企圖蒙混過關，經警方查證吳男與弟弟不僅長得完全不同，嘴角更是有著1顆正「痣」標記，警方斷定吳男冒用身分並用警用隨身電腦查出吳男正是車主本人，吳男竟持續辯稱兄弟倆的痣長得一模一樣，並願意將包包供警方檢視，警方反問為何弟弟照片沒有痣，頓時讓吳男啞口無言。

經過警方詰問分別突破心防，2人坦承在車上進行毒品交易，黃女主動拿出藏在內衣的1包安非他命1包，警方同時在車內駕駛座腳踏墊上發現1包毒品殘渣袋，進一步在吳男車內及身上起獲10小包共重6.37公克的安非他命及毒品交易所得5000元，訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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