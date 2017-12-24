基層警街頭維安苦站18小時 高層竟發文慶耶誕挨轟

1223遊行抗議者晚間癱瘓忠孝西路、忠孝橋。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-12-24 14:00

〔記者王冠仁／台北報導〕昨天有數千名警力因為勞團、學生抗議勞基法修法而走上街頭執行維安勤務，但由於抗議團體在昨晚6點宣布解散後，仍有數百名群眾不願離去，還在台北市各大路口以佔據、癱瘓交通要道的方式表達訴求，脫序演出的「台北市西區馬拉松」直到今天午夜才畫下句點。

不少警力從昨天早上就開始提前部屬、維安，但礙於抗議群眾的抗議活動持續到今天午夜，許多基層員警疲累至極，尤其當基層員警居然還看到台北市警局在臉書上「慶祝」耶誕節，不滿情緒紛紛引爆，氣得大罵「基層站到美叮美噹，上層發文爽過聖誕節」、「將帥無能累死三軍」。

一名基層員警抱怨，昨天中午抗議開始前，他從早上10點就開始上班並在路口執行勤務，直到昨晚6點聽到抗議團體宣布活動結束後，原以為可以收勤下班。想不到，抗議團體脫序演出，「台北市拒馬大展」延後到抗議群眾被驅離後，他們還要負責搬離拒馬，「上班超過18小時的警察最血汗！」

據指出，台北市警局似乎察覺到基層的怒火，該篇慶祝耶誕節的貼文不久後就遭刪除。此外，市警局也澄清，該篇發文是事先依排程設定好才發出，並非警界高層沒體恤基層辛勞還歡慶耶誕。