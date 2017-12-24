有緣千里來「箱」會 港客拿錯行李箱警速尋回

2017-12-24 13:35

〔記者許國楨／台中報導〕二對都是從香港來台旅遊的陳姓母子及何姓夫婦，日前搭乘同班飛機來台，又搭同班客運到台中，沒想到連行李廂的款式顏色跟大小都一樣，導致錯拿，幸警方迅速協助尋回，讓陳、何兩組人對這段「插曲」都說：「很奇妙。」笑稱在異國遇上這樣的插曲應該是緣份，也感謝員警的幫忙讓行李箱回到各自主人身邊。

台中市第二分局公園派出所警員伍震傑大前天下午執勤時，一對港籍陳姓母子神色匆忙的進入所內求助表示，剛剛從香港搭機抵達台中，搭客運到飯店要下車時卻發現行李箱和原本從香港帶來的不太一樣，仔細一看才發現行李箱被別人拿錯了，幸好兒子機警上車時有拍下公車車號及司機名字。

伍員隨即連絡統聯客運總站協助連繫該班車的司機，並貼心的請他們先回飯店休息等候消息，不久後客運來電稱有另一對港籍何姓夫婦發現自己取錯行李箱，伍員立即與對方聯繫，6旬的何姓夫婦說，因行李箱與陳男行李箱是同色系，上面繫的行李封條又都是香港航空公司，一時不察拿錯了，主動表示要坐計程車至派出所將錯拿的行李箱物歸原主。

雙方到警所後才發現，原來都是從香港搭同一班飛機來台，且又搭同一班客運進入台中市區，沒想到連行李廂的款式顏色跟大小都非常相似，雙方對這段「插曲」都說：「很奇妙。」使用同款行李箱可見品味相同，在異國遇上這樣的插曲應該是緣份，也感謝員警的幫忙讓行李箱回到各自主人身邊。