平溪無人居住平房冒火光 疑燃燒廢棄物釀災

平房前庭疑有人燃燒廢棄物，引發火勢。（記者吳昇儒翻攝）

2017-12-24 13:28

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日上午11時20分接獲通報指出，平溪區十分街一磚造平房冒出火光，立刻派遣隊員前往現場。所幸該處無人居住，且火勢不大，消防隊員迅速將火勢撲滅。調查人員初步判斷，現場疑似燃燒廢棄物釀災，詳細起火原因仍待進一步釐清。

平溪消防分隊迅速前往現場，只見平房前庭有一堆廢棄物燃燒，引起大量濃煙，消防隊員先在屋頂灑水降溫，並同步佈水線將火勢熄滅。

  • 消防隊員對著屋頂灑水降溫。（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員對著屋頂灑水降溫。（記者吳昇儒翻攝）

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