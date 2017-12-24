不是破輪！休旅車輪胎消氣 竟是遭彈頭打穿

2017-12-24 13:05

〔記者王俊忠／台南報導〕啥米！我的小客車輪胎消風，不是破輪問題，竟然是被一顆子彈打穿！

住在台南市南區鹽埕路上的蘇姓老翁，23日上午發現停在路邊的自用休旅車右後輪胎突然消氣，他把車子送到汽車保養廠修理，下午，保養廠師傅通知他「汽車輪胎修補好了，可以來領車」。蘇男到保養廠時，師傅告知說輪胎內有一顆子彈彈頭，破胎處疑是遭彈頭打穿。

昨天下午6點許，蘇翁拿著這顆彈頭到南市警六分局鹽埕派出所報案，鹽埕所與偵查隊員警即分頭追查、調閱蘇翁汽車停放處附近的監視器影像，很快發現是一名騎機車的年輕男子所為。

當晚8點半，警方在鹽埕路、新都路口公園旁埋伏查獲涉案的黃姓少年（16歲），並在少年騎乘的重機車置物箱內起獲一把改造手槍、一個彈匣等證物。警訊時，黃嫌坦承涉及這件槍擊案，手槍是在四草大橋一帶撿的，已送請鑑識中心鑑驗與採證溯源中。

警方進一步了解，黃姓少年表示，23日凌晨1點許，他與2位友人在鹽埕路這處公園聊天時，突然遇到之前在網路上曾互嗆的網友，對方拿出棍棒追打他們，他只好從機車置物箱拿出這把改造手槍對抗，有對地上開1槍示警，沒想到這1槍誤打蘇姓男子的車子，不是故意打蘇男車子的。訊後，警方依槍砲罪嫌將黃姓少年移送台南地院少年法庭處理。

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