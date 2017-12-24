5車追撞畫面曝光 改裝喜美和賓士、BMW、LEXUS撞一團

宜蘭5車追撞，賓士、BMW和LEXUS撞成一團，喜美飄移對向車道撞上賓士。（記者簡惠茹翻攝）（記者簡惠茹攝）

2017-12-24 13:07

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮濱海公路上，今天凌晨發生5台車追撞車禍，賓士、BMW和LEXUS撞成一團，疑似北上的喜美旋轉漂移到對向車道與賓士車對撞，內部改裝成賽車座椅的喜美被狠狠「斷頭」，賓士車駕駛毫髮無傷。

31歲吳姓駕駛開著喜美轎車載著20歲陳男從宜蘭方向北上，行經頭城鎮濱海公路懷德橋時，往左朝向南下車道打滑飄移，跨越雙黃線，先跟南下的第1台車黑色Lexus擦撞，呈現90度後又被南下第2台車賓士撞上，喜美車頭全毀斷頭，因為撞擊力道過大，旋轉翻覆在南下車道上，駕駛座離撞擊點相當近，生死只有一線之隔，所幸吳男和陳男都僅輕傷且意識清楚。

5台車在懷德橋上撞成一團 ，北上共有2部車，第1台是喜美，喜美後方則是銀色Lexus，南下則有3部車，由北而南是黑色Lexus、賓士和BMW，喜美飄移跨越車道後，先擦撞南下的黑色Lexus，黑色Lexus又撞上喜美後方的銀色Lexus，喜美跟賓士車對撞後，賓士後方的BMW因為剎車不及，又往前追撞，其中受損最嚴重的就是喜美，喜美駕駛座和副駕駛座都已改成賽車型座椅，輪框也有改造過。

整場車禍共有3人送醫，喜美駕駛吳男右腳腳掌骨折，吳男的友人陳男全身多處撕裂傷，黑色LEXUS駕駛陳男則是腹部和大腿撞擊，沒有明顯外傷，賓士駕駛林男則毫髮無傷。

警方表示，4名駕駛酒測值均為0，黑色Lexus駕駛尚在抽血檢測中，喜美駕駛陳男表示要和朋友到北部爬山，賓士車林男則說是和朋友開3台車要到礁溪泡溫泉，詳細肇事情形尚在進一步釐清中。

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