野火延燒人行道 機警急移十多部機車

警方唯恐野火延燒，趕緊將十多部機車往後移動離開燃燒範圍。（記者許國楨翻攝）

2017-12-24 12:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局員警前天獲報處理一起車禍，一旁草叢突然冒出陣陣濃煙，火勢還隨著風勢燒往人行道，因人行道上停滿了機車，情況一度危急，員警擔心火勢延燒波及機車，立即把十多部機車移到安全地點並借用滅火器控制火勢，積極作為讓車主感動不已直誇「真是窩心的人民褓姆」。

台中市第六分局協和派出所警員陳照園、呂易隆當天中午獲報到台灣大道與安和路口處理一起交通事故，忽然瞥見一旁人行道飄出陣陣濃煙，仔細一看發現草叢中冒出火花，雜草被燒得「霹靂啪啦」作響，員警見狀立即通知消防隊，但因當時風勢過大，草叢中的火勢也迅速加劇，並伴隨風向往人行道上延燒。

由於旁邊就是統聯中港轉運站，人行道上停滿了機車，員警擔心野火燒到機車會變得一發不可收拾，二話不說趕緊將十多部機車往後方移動，離開燃燒範圍，並跑到統聯車站內借用滅火器控制火勢，避免火勢蔓延，再交由趕到的消防隊將野火撲滅。

而隨後前來牽車的多位機車車主也向員警表示感謝：「要不是警方機警控制火勢，並把機車移置，花好幾萬元買的機車就很有可能會因此付之一炬。」