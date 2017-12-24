國中體育老師戀上15歲女學生 校園「車震」判刑2年

2017-12-24 12:31

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市某國中陳姓體育老師，已有家室卻和15歲國中女學生搞不倫戀，情人節不但互送金莎巧克力，還兩度在車上和小女生有愛撫等親密行為，未料，女學生從陳男的駕駛座下車遭另一美術老師撞見，發覺有異，通報校方，全案才東窗事發，高雄地院一審將陳男依與未滿16歲少女性交、猥褻罪判刑2年。可上訴。

判決指出，陳姓男子於2016年8 月間起擔任高雄市某國中體育老師，其明知校內女學生阿美（化名）係14歲以上、未滿16歲之女子，卻仍與阿美於臉書上互有聯繫，兩人間並有曖昧言詞。

2016年3 月4 日中午午休時間，陳男被控駕駛其自小客車搭載阿美進入國中地下室內，未違反阿美意願，將女方制服鈕釦解開，手伸進內衣摸少女胸部，並將少女制服外褲及內褲脫至膝蓋，以手指染指少女為性交行為1 次。

同年3 月14日上午11時許，阿美在校內經過陳男停放的自小客車時，陳男在駕駛座上抽菸，要阿美進入自小客車駕駛座， 經阿美同意，進入坐在陳男大腿上，陳男自阿美背後抱住，未違反其意願，以隔著制服撫摸少女胸部及私處，與少女為猥褻行為。

女學生阿美從駕駛座出來時，遭同校美術老師看見，察覺有異，通報校方調查後，始悉上情。

案經少女父母訴由高市婦幼警察隊報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。

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