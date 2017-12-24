曳引車翻覆水泥粉散落 濱海鼻頭段單線雙向通車

車上的水泥粉散落一地（記者吳昇儒翻攝）

2017-12-24 12:21

〔記者吳昇儒／新北報導〕今日上午11時許，一輛載著粉裝水泥的曳引車從基隆往宜蘭方向行駛，行經濱海公路鼻頭路段時，突然失控衝到對向車道後翻覆，車上的水泥粉散落一地，交通受阻。

新北市瑞芳警分局立刻派員指揮交通，目前該路段單線雙向通車，所幸司機並無大礙，肇事原因目前正在釐清，預計下午恢復雙向通車。

曳引車載的水泥粉散落一地（記者吳昇儒翻攝）