禽獸不如！碩士狼爸多次性侵女兒重判18年

2017-12-24 11:57

〔記者黃建華／高雄報導〕擁有碩士學歷，竟作出禽獸不如惡行！高雄市有一名狼爸，被控從去年17歲女兒升上高一後，藉口要加強父女關係，認識彼此身體，至少兩度猥褻愛女，三度以情趣用品性侵女兒得逞，還藉口女兒身體不潔，強脫衣褲檢查，拍下裸照上傳雲端硬碟，高雄地院一審將這名狼爸依強制猥褻、性侵未成年少女等罪判刑18年，可上訴。

判決指出，這名狼爸從2016年4 月起，17歲的女兒升上高一後，就以父女間要了解彼此身體為由，在住處隔壁的女兒祖父房內，將女兒壓制在房間床上，強脫衣物，自己也脫光衣物，強壓在女兒身上，被害人雖抗拒，並要他走開，但這名狼爸卻將頭埋於女兒裸露的胸部間，磨蹭女兒下體強制猥褻。同年6月間，這名狼爸食髓知味在猥褻女兒被拒時，竟揮拳打傷女兒右眉瘀青。

此外，被告還至少三度以買來的情趣用品假陽具、潤滑液，趁老婆不在家時性侵女兒得逞。其中一次並以手機拍下女兒被猥褻的裸照上傳到雲端硬碟。案經被害人不堪長期遭父親染指，告訴母親向警方報案提告，狼爸的惡行才事發。

法院審理時，涉案狼爸一度否認，後來才坦承犯行，法官認為被告為被害人生父，本當盡力使其免於外力不當之侵害，並賦予女兒快樂無憂之少年生活，但被告竟未克制自己的性衝動，為滿足一己色慾，違反倫常，對未成年之女兒強制猥褻、強制性交及以強暴方式拍攝女兒裸照等行為，對於女兒身心造成難以抹滅之傷痛，被告犯罪之動機、目的，俱無足憫，因此判處18年有期徒刑，以示警懲。

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