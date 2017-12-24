疑燒炭取暖釀火警 原民老夫婦燒成焦屍

桃園市復興區三民里基國派住宅凌晨發生火警，經警、消搶救後，發現屋內有1男1女焦屍。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

2017-12-24 11:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區基國派部落一棟蓋在邊坡的一層樓鐵皮平房，今天凌晨2點11分發生住宅火警，警、消獲報後前往救援，於半小時左右撲滅火勢，過程中，有2名大人、2名小孩及時逃生，不過警、消在清理火場時，78歲王姓老翁和70歲妻子已燒成焦屍，火調科初步研判，起火點位在屋內的燒炭盆，疑因原住民家庭習慣在天冷以燒炭取暖，釀成火災。

復興消防分隊小隊長陳清淵指出，經調查該戶共住有6名成員，包括不幸被火燒死的王姓老翁夫婦，47歲兒子、13歲王姓孫子、11歲王姓孫子及74歲張姓親戚均自行逃生，其中11歲王姓孫子因呼吸不適，由消防人員協助送至國軍桃園總醫院檢查；王姓屋主表，半夜發現屋內冒出濃煙，因為濃煙太大只能先帶著小孩逃生，正要前往另一側父母的房間查看時，沒想到火勢一發不可收拾，對於沒能救出父母既自責又難過。

火調人員初步調查，現場燃燒區域遍布客廳、房間家具、床舖，燃燒面積約20平方公尺，損失5萬元。警方指出，基國派部落原住民家庭，習慣在冬天以燒炭方式取暖，在山區中算常見，是否因炭火燃燒不慎及實際起火原因，另由消防局火調人員鑑識調查中。

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