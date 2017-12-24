身體捲成愛心形狀…這隻雨傘節超有「愛」

這隻雨傘節身體竟捲曲成一個愛心的形狀，超傳神的。（圖由陳勝利提供）

2017-12-24 11:26

〔記者蔡文居／台南報導〕「好有愛心的一條毒蛇！」先前任職於台南市議會，目前從事太陽能產業的陳勝利，日前與朋友在台南左鎮山區遇見一隻超有「愛心」的雨傘節，當他們要趕走牠時，牠身體竟捲曲成一個愛心的形狀，十分傳神，讓他覺得不可思議，認為這是個吉兆。

陳勝利拍照後將這隻超有「愛心」的雨傘節PO上臉書分享後，網友無不嘖嘖稱奇，留言說「真是太神奇了！神蹟啊！」、「好有愛心的一條毒蛇，哈哈。」

陳勝利說，他於上週五（22日），在台南左鎮果菜市場上方的山區產業道路，遇到一個奇特的際遇，一名朋友發現產業道路上有一條蛇，高喊「有蛇！有蛇」。他們跑出一看，原來是一尾毒性強的「雨傘節」盤在路中央，差點被她踩到。

他說，當地一名地主大哥拿起樹枝到場要趕走牠時，這蛇竟然把身體捲曲成一個愛心的形狀，讓我們都感到非常難得，「這一景象真是難得的一幕，就連動物也現景♡鼓勵我，一定要更努力、再加油！」

陳勝利說，他們在山區常看到雨傘節，並不足為奇，也沒必要傷害牠們，當時只是想要驅趕牠離開，並沒有要傷害牠，而這隻雨傘節捲曲成愛心狀，彷彿心有靈犀，以此鼓勵他努力打拚事業，也感謝大家的愛心，沒有要傷害牠。