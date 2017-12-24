反毒嫰警高顏值被疑網紅？警神回：早就加入最紅天團！

2017-12-24 10:41

〔記者王俊忠／台南報導〕為杜絕毒品滲透校園，台南市警六分局日前走入台南高商宣導反毒，為求吸引年輕學子注意、提高宣導成效，警方祭出「高顏值」策略，派刑警新秀謝宇軒駐點設攤，果然吸引不少學生駐足聆聽員警講解毒品危害。有學生問謝員「你是不是警察外聘的網路紅人？」，謝員聞言低調神回：「不是！我早就加入最紅天團了！」。

為防止毒品侵入校園，各警察機關莫不全力以赴、挖空心思與各級學校代表召開聯繫座談，並主動走入校園深化打詐反毒宣導，南市六分局派高顏值的年輕男警謝宇軒進到台南高商。當天許多學生在校內奔相走告「警察派帥哥到校園放閃！」，成功吸引不少同學到警方攤位了解反毒打詐資訊，並主動要求和員警合照、加入犯罪預防宣導LINE群組。連承辦業務的女警學姊都說：「今天大家好捧場！同學聽講的眼神都很專注，好多女同學圍觀拍照！」。

有學生私下問謝宇軒「你真的是警察嗎？你是警察外聘的網路紅人吧？你本身是網紅嗎？」。謝員妙答神回說：「不是，我早就加入最紅天團了！」，學生狐疑端詳謝員臉蛋、猜想他是那位影星歌王或男子天團主唱。謝員才釋疑說，他心中最紅的流行天團其實是「警察團體」！

謝宇軒認為，依台灣民意基金會今年對「人民公僕」的民意調查，對警察的好感度是第一名，因此在他心中「警察」堪稱是最紅流行天團，而非任何偶像團體，若自己稱得上網路紅人，也是因為加入「警察」團體才紅！

謝員透露，他和弟弟都是警專31期畢業，目前都在警界服務，身為兄長的他慢了兩年才進入警察行列，是他曾揮霍一段不太光彩的青春歲月，從警前的謝宇軒就讀安平海事學校，留著一頭金色髮、愛玩愛翹課、不愛念書，常與好友出遊深夜未歸，也讓任職警職的父親相當擔憂。

直到有一次他被父親的員警同事在路檢攔查。員警訓斥他說：「你這樣成天深夜鬼混！你會讓你爸爸被同事譏笑！笑他不會教育小孩，你父親也會因為你而覺得自己人生失敗，當警察竟當到沒辦法照顧好家庭、教好孩子！」。

謝宇軒記得這是他第一次在路邊難過流淚，因他從小就把父親當作偶像，他覺得自己找不到方向、愛玩，並非故意讓父親難堪，後來選擇重考、在補習班認真苦讀一年，如願考上警專，終於跟上父親與弟弟腳步。現在的他到校園反毒打詐宣導，也曾和青少年分享自己這段過去，期盼每個摸索自我的年輕學子都能找到自己的歸屬和方向，莫因迷惘失落而染上毒品。