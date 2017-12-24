圖輯》反勞基法修法不解散 群眾遊走西區持續抗議

勞工團體23日舉行「反對勞基法修惡大遊行」，抗議群眾晚間在台北市西區到處遊走，期間也曾大舉佔領市民大道。（記者羅沛德攝）

2017-12-24 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕包含五一行動聯盟等多個勞工團體今（23日）下午舉行「我血汗過勞，你功德個屁」反對《勞基法》修惡大遊行，多所大專院校學生舍團體也現身力挺，台北市警察局估計共有約5千人參與。

抗議民眾在下午2點45分從民進黨中央黨部前出發，本預計遊行終點在立法院群賢樓、濟南路上，但沿途都有警察隨行，抗議群眾質疑，路口明明就是已申請的路權，警察卻持續跟著遊行隊伍前進，限縮活動空間，且在忠孝東、西路和中山南、北路的十字路口也就是行政院前佔住空間，強制引導轉彎。下午近3點半，行經忠孝西路、台北車站前的遊行隊伍臨時更改計畫，回頭佔領行政院門口，過程中警民曾發生推擠衝突，最終抗議群眾索性就直接在行政院門口前坐下，等待政府回應。

雖然主辦單位在晚間6點時宣布遊行結束，但政院前仍有群眾不聽從指揮，工運領袖毛振飛更率領群眾試圖衝進行政院，與警方爆發推擠衝突。之後現場仍有近千名陳抗民眾滯留忠孝東、西路和中山南、北路十字路口並就地坐下，要求政府回應撤回勞基法修草案訴求。過程中，警方一度開放右轉忠孝西路的車道，車輛和抗議民眾擠成一團，警方指揮交通，抗議民眾強烈不滿，甚至一度向行進中車輛衝去，警方趕緊制止，後因抗議民眾席地而坐持續抗議，車道再次封閉。

警民雙方原先協商晚上8點解㪚但未成，台北市警方晚間8點45分下令「柔性勸導」之後，由中正一警分局的警力率先包圍陳抗民眾，想進行強制驅離，但抗議群眾擔心遭警驅離，以迅雷不及掩耳的速度將群眾帶往忠孝西路和公園路口，大批民眾在車陣中席地而坐，呼喊「拒絕修改勞基法」，嚴重阻礙交通要道。

警民雙方在僵持10分鐘後，遭警方勸離，遊行隊伍則改為繞行西門町，晚上9點35分更一度佔領忠孝橋頭，抗議民眾甚至衝上忠孝橋，險象環生，警方只能再度趕往現場引導車流往中興橋方向行走，並與現場抗議民眾對峙，直到9點49分民眾才從忠孝橋離開，但並未就此散去，而是持續在台北市西區遊走。

到晚間10點半左右，遊行隊伍從中華路走向忠孝西路，經塔城街走往市民大道，占住西行車道，同樣引發交通堵塞。警方也持續部署1800人嚴陣以待，並對遊行民眾進行蒐證。到晚間11點40分左右，警方決定開始採行包圍策略，準備驅散遊行民眾。

勞工團體23日舉行「反對勞基法修惡大遊行」，群眾高舉手中「終止過勞」、「累」標語發出怒吼。（記者黃耀徵攝）

勞工團體23日舉行「反對勞基法修惡大遊行」，有民眾手持用樂高積木自製的迷你版行政院，並貼上符咒稱其為「功德院」。（記者黃耀徵攝）

勞團以行動劇演出血汗護理師、工程師、物流司機、客運司機、保全代表，隨後手持新鮮的肝，丟擲在總統蔡英文、行政院長的照片上。（記者黃耀徵攝）

勞團遊行行經忠孝西路時，遊行指揮人員突然要求抗議民眾轉往行政院。（記者劉信德攝）

勞團大遊行隊伍行經行政院時突然轉向，與警方爆發推擠衝突，有民眾（左2）擠到鞋子都掉了。（記者黃耀徵攝）

部分抗議民眾與警方推擠衝突，並拆除警方架設的拒馬。（記者劉信德攝）

抗議群眾佔據忠孝東西、中山南北路口。（記者劉信德攝）

勞團遊行入夜時再度與警方爆發衝突，將行政院大門前擠滿。（記者黃耀徵攝）

數千名抗議民眾占據忠孝東西路與林森南北路口，與警方對峙。（記者黃耀徵攝）

雖然主辦單位在晚間6點時宣布遊行結束，但政院前仍有群眾不聽從指揮，持續占據忠孝東西路與林森南北路口，與警方對峙中。（記者黃耀徵攝）

遊行總指揮宣布遊行結束後，工運領袖毛振飛再度率領群眾試圖衝進行政院，與警方爆發推擠衝突。（記者羅沛德攝）

「反勞基法修法」大遊行，警方一度開放車道，引起抗議民眾不滿。（記者劉信德攝）

「反勞基法修法」大遊行，警方一度開放車道，引起抗議民眾不滿，與警方發生推擠。（記者李雅雯攝）

抗議群眾晚間佔領西門町。（記者羅沛德攝）

遊行抗議者晚間癱瘓中華路。（記者羅沛德攝）

抗議群眾晚間佔領西門町。（記者羅沛德攝）

民眾失控地在忠孝西路和公園路囗坐下抗議。（記者陳恩惠攝）

勞團在與警方對峙過程中發生多次推擠。（記者羅沛德攝）

遭警方勸離後，遊行隊伍改轉而佔領忠孝橋頭。（記者李雅雯攝）

遭警方勸離後，遊行隊伍改為繞行西門町，晚上9點35分更一度佔領忠孝橋。（記者羅沛德攝）

遊行抗議者晚間癱瘓忠孝西路、忠孝橋。駕駛人無奈以對。（記者羅沛德攝）

抗議者癱瘓交通，駕駛人與抗議民眾爆口角衝突。（記者羅沛德攝）

晚間持續在西區遊走的抗議群眾，在路邊商議下一個前進地點。（記者陳恩惠攝）

到晚間10點半左右，遊行隊伍持續在西區遊走，抗議民眾與警方爆發衝突。（記者羅沛德攝）

到晚間10點半左右，遊行隊伍持續在西區遊走，抗議民眾與警方爆發衝突。（記者羅沛德攝）

晚間10點56分，台北市長柯文哲於結束一日行程後，在返家途中為確認今日遊行活動之狀況，臨時於台北車站下車簡短視察，隨後離開返家。（讀者提供）

晚間11點23分，部分群眾集結在北車東3門。（記者陳恩惠攝）