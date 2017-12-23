男子天冷去釣魚 發病跌入湖中溺斃

2017-12-23 18:51

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市1名64歲黃姓男子，昨天下午3時許，被附近居民發現倒臥在新店小坑路一處湖泊旁，民眾報案後警方到場，但男子已明顯死亡，男子並無外傷，但有相關心血管疾病史，恐因天冷病發後昏厥跌入水中，溺斃身亡。

報案民眾表示，昨下午要到湖泊旁的土地公廟拜拜時，就看到黃男倒臥在湖邊，所以趕快打電話報案。警方通知黃男家屬，家屬表示黃男有高血壓及血管阻塞病史，因此初步研判是在釣魚過程當中病發，導致暈厥而溺水死亡，詳細死因仍待釐清。