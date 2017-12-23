中和分局 前進校園宣導毒品可怕

2017-12-23 18:54

〔記者陳薏云／新北報導〕中和分局反毒宣導結合南山中學於今日舉辦「那些年，我們的不毒不悔」第16屆校際社團聯合反毒公演，雙北市共有16個學校社團參加表演，為提升學生與家長之反毒觀念，中和分局長葉爾煙率領偵查隊犯罪預防宣導團共同參與本次反毒活動。

鑑於吸毒人口不斷增加，吸食年齡不斷下降，為防止毒品進入校園，滲透年輕族群，葉爾煙於致詞時表示，學生應注意本身交友狀況，勿深夜遊蕩、逗留或沉溺網咖，避免被誘騙吸食毒品濫用藥物，應參與正當的休閒活動，共同創造無毒的友善學習環境。