就是愛貝納頌！ 大叔順手牽羊偷20瓶咖啡

2017-12-23 16:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕就是愛這款咖啡！台中市大肚區1名59歲陳姓男子，多次到超商買早餐，會趁店員不注意時將1瓶較高價貝納頌咖啡放進外套口袋內，店員清點商品發現短少，報警處理，烏日警方循線追查，陳男坦承18次共偷20瓶，警方訊後依竊盜罪嫌法辦。

陳男平時以打零工為生，早上均會到同1家超商買土司及咖啡當早餐吃，並趁店員不注意時將1瓶較高價之貝納頌咖啡放進外套口袋內，至櫃台結帳土司及咖啡2項商品後，在該超商用餐完畢後離開，店員不疑有他，陳嫌卻以此手法連續偷了18天，且越來越大膽，最後2次由每天偷1瓶變為每天偷2瓶。

陳嫌向警方表示，自己很喜歡喝咖啡，尤其特別喜歡」貝納頌咖啡」，因早餐的預算經費有限，只能買較便宜的土司及曼特寧咖啡來當早餐，但每天看到」貝納頌咖啡」，實在是很想喝。

有一次受不住誘惑，便偷偷將「貝納頌咖啡」放在外套口袋內，上班時可以好好享受一番，並做為提神之用，沒想到竟然未被發現，隔天再以同樣手法偷竊，連續偷了16天，第17、18天乾脆1次偷2瓶，以為神不知鬼不覺，沒想到還是被逮到。

警方調查發現，59歲的陳嫌沒有前科資料，平時從事車床工作，早上6時30分許就會到烏日區新興路1家超商買早餐，並在超商內用餐至7時許離開。

但從今年的8月30日至9月22日連續18天，陳嫌到超商買早餐時就順手牽羊將一瓶貝納頌咖啡放在外套口袋內，未將貝納頌咖啡拿出結帳，18天共計偷竊得手20瓶。

案發當時沒被店員發現，但後來店員清點物品發現店內咖啡短少，便報警調閱監視器，發現原來是陳嫌所為，烏日警方偵訊，陳嫌坦承偷竊不諱，但非常懊悔自己的行為，表示下次再也不敢了，警方訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。