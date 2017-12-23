土城惡火罹難鵝媽媽將出殯 家屬怨警查不到藏鏡人告慰母靈

2017-12-23 15:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城知名的鼎玉鉉鵝肉店11月底驚傳遭惡煞朝爐火潑漆造成2死3傷火警，人稱鵝媽媽的老闆娘案發後搶救4天不治，家屬將於29日為她舉辦告別式，雖然案發後警方迅速逮捕4名嫌犯，但仍沒找到幕後藏鏡人，3子林永承也被懷疑涉入詐騙集團，鵝爸爸與兒子不禁抱怨警方偵辦強度，難以告慰亡妻、亡母在天之靈。

警方調查，上月27日綽號「葫蘆」的男子吳儒聖曾烙8煞到土城鼎玉鉉鵝肉店嗆聲：「不還錢！再3天就不讓你開！」上月30日案發當晚，黃煒杰（27歲）開車搭載蔡興旺（26歲）、林家寶（26歲），三人以松香水調入紅漆朝店內潑灑引發大火，釀成1死4傷，重傷的鵝媽媽許因秀急救4天，因沒有起色，家屬在院方建議下，哀慟拔管。

檢警事後鎖定吳儒聖與案發當天曾到現場的蔡興旺、林家寶、黃煒杰涉有重嫌，逮回4嫌宣佈破案，檢警朝負責人3子林永承曾替詐騙集團收取258萬，被懷疑私吞及侵占地下匯兌68萬人民幣等方向偵辦；

到案的吳儒聖、蔡興旺2人供稱，是因林永承積欠綽號「阿龍」男子「地下匯兌」衍生的340萬債務，阿龍找2人向林討債，蔡才去潑漆警告，但林永承反咬吳是詐騙集團成員，他代為領取1筆285萬詐騙款項未果，遭對方硬索討1筆不存在的債務，因雙方供詞不一，檢警雖深入釐清，但目前仍無進展。

專案小組研判，吳、蔡疑為同一詐團成員，對外都聲稱從事地下匯兌，吳、蔡2人受上線「阿龍」指使，因此也要追查與本案有關的犯罪集團；檢方將嫌犯蔡興旺、黃煒杰、林家寶、吳儒聖依涉嫌失火燒毀住宅、過失致死等罪偵辦，發現4人手機通訊內容全刪光且進行重置，訊後向法院聲押禁見，蔡、黃、林3人獲准，吳涉入釀火案的事證不明，獲請回。