豬隊友一個華麗move 毒品丟給警察接個正著

2017-12-23 13:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一棟大樓最近經常傳出難聞嗆鼻的塑膠味，住戶懷疑有人吸食K他命向警方檢舉，警方唯恐打草驚蛇派出便衣員警逐層檢視，意外發現行跡詭異的宋姓男子，趁開門之際上前盤查，沒想到屋內另名李姓男子因太過驚慌竟將毒品往外錯丟給站在屋外的員警接個正著，警方當場查獲毒咖啡包等多種新興毒品，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

台中市第二警分局永興派出所最近屢屢接到該棟大樓住戶檢舉「疑似有人吸食K他命」，但因大樓住戶密集難以掌握特定住戶，警方不敢妄動，只好土法鍊鋼派出便衣員警密集訪查，前天再度到大樓逐層檢視時，14樓的電梯門一打開，眼尖員警就看到27歲的宋姓男子進屋前探頭探腦、舉止怪異，趁他開門之際上前盤查。

此時在屋內的另名27歲李姓男子因自身同時也因毒品案遭通緝，聽見聲音心虛誤以為是上門來抓他的，情急下竟誤判情勢，將毒咖啡包及袋裝安非他命等毒品往大門方向抛去企圖滅證，當場被樓下待命的員警順勢接個正著，當場人贓俱獲。

警方進入房內赫然發現，客廳桌上擺滿琳瑯滿目的新興毒品，經清點查扣的毒品共有黑色毒咖啡包4包、小惡魔毒咖啡包1包、梅錠3顆、K菸1支、K盤兩組（含有殘渣粉末）及安非他命2包等6種（重68.74公克）違禁物，隨即將宋姓、李姓兩名男子及另名25歲的文姓女子一併帶回偵辦，訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並將李男解送歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆