基隆潮境公園無名女浮屍身分不明 警公布穿著協尋

〔記者林嘉東／基隆報導〕今天上午太陽持續露臉，基隆市潮境公園旁海域今天上午飄來一具女浮屍。警方初步相驗無明顯外傷，公布死者穿著，呼籲失蹤人口家屬前往指認。
海巡署岸巡二總隊長潭里漁港安檢所今天上午近10時，在潮境公園旁海域，發現一具浮屍。
浮屍漂浮在離岸2公尺海域上；經基隆市消防局中正消防分隊及基隆市警局二分局八斗子分駐所將大體打撈上岸。
基隆市警局鑑識科人員初驗認定為女性，身上無明顯外傷，上半身穿著黑色內衣，褲子為牛仔褲，無穿鞋、僅穿灰黑色襪子。
警方已報請檢察官相驗釐清死因。
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〔記者林嘉東／基隆報導〕今天上午太陽持續露臉，基隆市潮境公園旁海域今天上午飄來一具女浮屍。警方初步相驗無明顯外傷，公布死者穿著，呼籲失蹤人口家屬前往指認。
海巡署岸巡二總隊長潭里漁港安檢所今天上午近10時，在潮境公園旁海域，發現一具浮屍。
浮屍漂浮在離岸2公尺海域上；經基隆市消防局中正消防分隊及基隆市警局二分局八斗子分駐所將大體打撈上岸。
基隆市警局鑑識科人員初驗認定為女性，身上無明顯外傷，上半身穿著黑色內衣，褲子為牛仔褲，無穿鞋、僅穿灰黑色襪子。
警方已報請檢察官相驗釐清死因。