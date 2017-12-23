偷走便利商店愛心發票無罪 法官：發票沒中獎沒價值

2017-12-23 13:52

〔記者王駿杰／新竹報導〕趙姓男子今年7月到超商購物結帳時，趁機拿走愛心發票箱內一張發票，遭店長報警，簡易庭依竊盜罪判罰2千元，但他不服上訴，辯稱愛心發票與一般財產有別，屬無主物。法官審理認為，趙男竊盜行為明確，但發票若未中獎，幾乎沒有任何價值，微罪改判不罰，將處分撤銷。

今年7月中，57歲趙男到新竹市一間超商購物結帳時，趁超商店員不注意，將放置櫃台上的愛心發票箱內一張發票占為己有，遭店員發現報警。簡易庭法官認為，趙男的行為符合竊盜罪主觀或客觀構成要件，判處罰金2千元，如易服勞役，可以新臺幣1千元折算1日。

但趙男對判決結果不服，提起上訴，他認為發票箱內的錢與發票是不一樣的，發票是無主物，他只是占有無主物，且他取走發票時並未開獎，屬於非中獎發票，因此不算犯法。

此外，趙男說，不知道愛心發票箱是誰的，據他觀察，是店員把客人不要的發票放入愛心發票箱，他拿這張發票去兌獎，中獎的金額可讓他渡過難關。不過他也坦言，知道知道發票箱是慈善機構寄放在超商，由超商保管。

法官認為，趙男僅獲取一張電子發票，財產價值極輕微，若這張發票未中獎，幾乎無任何價值可言，且趙男對犯行坦承不諱，僅一再爭執竊盜來的發票是無主物並未犯罪，顯然是誤解法律規定，若依刑法竊盜罪罰金論處，最低度刑標準將罰1千元以上，實嫌過重，經審酌再三，認為免除其刑較為適當，判處撤銷原處分，竊盜罪部分免刑，扣案的電子發票證明聯沒收。