殺死姊姊男友逃亡18年落網 兇手一審判18年

簡男持水果刀殺死姊姊男友曹男，逃亡18年被緝獲，高雄地院（如圖）一審依殺人罪判簡男18年。可上訴。（記者黃建華攝）

2017-12-23 13:27

〔記者黃建華／高雄報導〕有槍砲前科的建築工人簡兆良，19年前因姊姊和曹姓男友口角被打，受託前往調停竟和曹男起衝突，並持水果刀殺死曹男，簡男逃亡18年被緝獲，高雄地院一審依殺人罪判簡男18年，以昭炯戒。可上訴。

判決指出，簡姓女子與曹姓男子原為男女朋友，並同居於前鎮區某出租套房，1998年12月5日清晨某時，兩人原定兩天後公證結婚，未料卻為金錢等問題發生爭執，曹男出手毆打簡女，簡女遂撥打電話予弟弟簡兆良，哭訴遭曹姓男友毆打，邀求弟弟前來調停、勸和。

簡兆良接獲其姊電話後，即於半小時後抵達，未料，簡兆良在質問曹男為何毆打其姊時，雙方一言不合而在客廳發生爭吵，簡兆良盛怒之下竟持流理台處冰箱上方的水果刀，朝曹男頭部、軀幹、四肢等處攻擊，曹男受攻擊時一面退往臥室方向企圖閃躲，一面高舉左手臂抵擋，雙方並於臥室床鋪周圍纏鬥，遭簡男持刀猛力朝曹明風揮刺，使曹頭、胸、腹部與下肢多處刺傷，身受重傷。

簡男發現鑄下大錯，至浴室清洗沾有血跡之雙手後，即持水果刀逃離現場，並將兇刀丟棄，至簡姊雖撥打119求救，救護人員到場後，將倒臥於床之曹男送醫急救，但到院前即因胸腹腔重度內出血而不治死亡。簡男案發後則逃亡，直到去年才遭警方緝獲。

高雄地院一審，簡男雖辯稱無殺人犯意，但不為法官採信，仍依殺人罪判他有期徒刑18年。可上訴。