母子一氧化碳中毒亡 家屬：沒想到發生在親人身上...

2017-12-23 13:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕62歲丁姓婦人與40歲沈姓兒子，將戶外型熱水器設在密閉式陽台，疑似天冷洗澡將門窗緊閉導致一氧化碳中毒，22日被家人發現分別倒在臥房、浴室，送醫後不治，檢警今天相驗，家屬表示，從沒想過一氧化碳中毒憾事會發生在自己親人身上。

家屬指出，過去常在新聞上看到一氧化碳中毒的案例，總以為類似事件不會發生在自己身上，先前就有善意提醒丁婦，但她可能覺得天氣冷，或較有安全感，才會仍緊閉門窗。

家屬說，上次曾到丁女家洗澡，發現熱水器可能舊了、不好燒，但丁女卻沒特別處理，可能認為洗了很多年也沒事，不料一疏忽就造成憾事。

新竹市消防局表示，一氧化碳有無色、無味的特性，被稱作「隱形的殺手」，要防範一氧化碳中毒，必須確實遵照「五要」原則。

消防局指出，民眾家中裝設燃氣熱水器的陽臺應保持良好通風，避免有加裝門窗或晾曬大量衣物等阻礙通風之情形；熱水器應貼有CNS（國家標準）檢驗合格標示。

選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式熱水器（FE）或密閉強制供排氣式熱水器（FF）；應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業之技術士進行正確的安裝，並依法於熱水器張貼施工標籤 ；建議定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路，應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業的技術士進行。