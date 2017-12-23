史上最輕鬆迷途救援 警：怎麼大家都認識他？

2017-12-23 11:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市周姓男子迷途癱坐路口，員警到場處理不到2分鐘，先是有消防隊員路過告知警方周男住處大略位置，緊接著又有婦人表示是周男鄰居可以陪同回家，警方攙扶周男上車時，陸續又有2名女子上前關心，員警忍不住說：「怎麼大家都認識他」，不到10分鐘後即安全將周男送返太平區住家，堪稱是史上最輕鬆的迷途救援任務。

台中市第三分局東區分駐所員警何羽涔、溫睿瑜及陳駿懋本週二接獲轄內振興路與環中東路口有民眾路倒需要協助，員警到場發現一名疑似唐寶寶的男子癱坐在地上，對於員警「你怎麼坐在這裡？你住哪裡？」的詢問都沒有反應。

警方隨即使用警用電腦人臉辨識系統辨識身分之際，突有一名太平消防分隊的消防員路過，告知員警男子住在太平區某牙醫診所旁邊，是太平區經常救護的對象，隨後又有一名婦人過來表示該名35歲的周姓男子是她的鄰居，員警便立即請婦人一起上車指路，陪同載周男返回太平區住處。

員警陪同周男返家時，周母還不知道兒子又偷跑了，向警方表示因為自己要工作又要看顧小孩，實在是分身乏術，兒子很喜歡看車子，平常都會自己跑出去，當天未吃早餐就偷跑出家門，又走得比平常遠，肚子餓了走不動才會坐在該處被路人發現報警，很感謝員警及所有好心人的協助及關心，讓兒子可以安全返家。