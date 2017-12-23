酒駕騎士失速追撞機車 肇事昏迷送醫

2017-12-23 10:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區國泰路一段今天清晨發生機車失速追撞機車的事故，21歲林姓肇事男子當場撞昏送醫，抽血換算酒測值高達0.7mg/L，目前仍在醫院觀察，事故原因仍由警方進一步調查。

警方調查，今天清晨4時許，林姓機車駕駛沿國泰路西往東直行於慢車道與另名40歲的翁姓騎士擦撞，林男撞擊後，安全帽掉落在地上，當場造成暫時昏迷，經治醫院後抽血檢驗，換算為呼氣酒經濃度值為0.7mg/L。

遭撞的翁男僅輕微擦傷，他表示，清晨正準備騎車送貨，才騎出巷口，對方就疾駛而來，快到連煞車都沒有就撞上。

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