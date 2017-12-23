為街友宴揮刀父子皆傷 「刈包吉」要申請家暴令

2017-12-23 10:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北萬華知名善心老闆「刈包吉」廖榮吉多年來都替街友設宴的，今年高齡已78歲，近日傳出感嘆體力、財力不足，想找接班人。廖榮吉長子廖輝煌十分心疼父親數十年來每年春節圍爐都在外張羅街友宴，無法與家人團圓、共享天倫，對外表示：「拜託讓我爸爸休息吧！」

但是，「刈包吉」廖榮吉不領兒子這份情意，認為對方自行代他作出停辦街友宴的決定，是不尊重他，況且他早已備料長達2、3個月，一切都令人也措手不及，更造成重大損失。

「刈包吉」愈想愈氣，20日晚上便主動找兒子理論，雙方發生爭吵，「刈包吉」手持小水果刀作勢揮舞，結果在爭執中，兩人手指都不慎被劃傷。管區桂林派出所也被驚動前往處理。

由於雙方都未提出傷害告訴，但目前「刈包吉」對兒子仍是十分氣憤，表示兒子曾因他想娶老伴的事對他家暴多次，這次也是向他老人家動粗，所以決定向警方申請家暴令，全案現由警方處理中。

廖輝煌說，他原本在汽車租賃公司擔任主管，但數年前不忍父親年事漸高，每年都為了張羅街友宴而勞心勞力，7年前毅然決然離開工作崗位，回家幫忙父親做生意，想減輕父親工作量。

近年來父親年事已高，體力、活動力大不如前，但每年春節前，社會各界「自動自發」將善款、物資捐贈過來，他父親雖然有感年事已高，但每年都硬著頭皮苦辦下去，若金額短缺甚至會自掏腰包。他父親因為脊椎問題住院開刀後，身體狀況更是每況愈下，當兒子的看在眼裡，「真的十分心疼、萬分不忍」。

廖輝煌說，其實社會各界都有不少慈善團體，街友宴也不是「刈包吉」的「專利」，他希望社會大眾可以將善款、物資捐給其他慈善團體，讓他父親能夠回歸家庭、含飴弄孫。

廖輝煌強調，以前父親經營刈包攤還沒「成名」前，就有照顧地方老弱殘窮的傳統，老弱殘窮上門用餐都不會收費；未來他也將持續這個傳統，繼續照顧地方上有需要的民眾。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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