雲林輕微失智婦人走失 家屬著急盼協尋

2017-12-23 08:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕請幫幫忙！家住褒忠鄉有才村、68歲老婦許玉枝，12月4日凌晨在台大醫院雲林分院斗六院區走失，至今毫無下落，家屬請求地方各界協尋。

許玉枝家屬指出，許玉枝有輕微失智，4日凌晨3點多在台大醫院斗六院區外走失，經調閱附近路口監視器，老婦當天凌晨曾在斗六市府文路的國稅局大樓前徘徊，身高約150公分、體重50公斤、頭髮全白，當晚身穿深紅色外套，如有發現或曾看見該名老婦身影者，希望能與其家屬聯絡，聯絡電話0912-959936曾先生，或直接與警方聯絡。