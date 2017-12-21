瘦弟酒駕胖哥扛罪卻支吾 正義路人偷偷揭發

2017-12-21 14:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕有酒駕前科的台中市許姓男子（57歲），酒後駕駛自小客車上路，卻在上路僅100公尺撞上汽車旅館的矮牆，他趕緊跑回家，請身材矮胖的哥哥到現場頂替，不料，哥哥在現場卻無法回答員警詢問的細節，包括車速、路況等，講話反覆支吾其詞，宛如「鬼遮眼」般含糊，員警感覺怪異，又有正義的路人偷偷告訴警察，駕駛身材高瘦，不是現場的矮胖男人，警方調閱監視器，發現有一身材高瘦男子的身影，撞車後從車內跑掉，員警怒斥「大小漢（身財）差那麼多」（台語），他才坦承幫弟弟扛罪，警方將酒駕的許男依公共危險罪法辦。

中市警局四分局交通分隊調查，民眾報案指出，有人在南屯區大墩十七街與大聖街口撞車，警察馳抵時，卻見身材矮胖的男子，自稱是駕駛人，他還說，撞車原因是他低頭撿東西，卻有一名路過的「正義哥」偷偷告訴警察，駕駛的人身材高瘦，不是這名矮胖男子。

警方詢問矮胖男子細節，他卻宛如「鬼遮眼」答不出細節，警方進一步調閱路口監視器，發現撞車之後，有一身材高瘦的人下車離開，員警拿畫面給矮胖男子看，他才坦承是弟弟肇事，他幫忙扛罪，他立即帶著警察到住處找弟弟，高瘦的弟弟當場傻眼，承認他酒駕，酒測濃度高達1.33毫克。

高瘦的許男說，他喝酒開車，沒想到才離家100公尺，過彎時錯將油門當煞車踩，直接撞上汽車旅館的圍牆，導致車頭全毀，因擔心自己已有多次酒駕記錄，可能被重罰，一時心虛逃離現場躲回家中，請哥哥到現場頂罪，以為神不知鬼不覺，沒想到還是逃不過路人與警察的眼睛，全案依觸犯公共危險罪移送法辦，至於頂罪的哥哥，因尚未製作筆錄就坦承頂罪，警方認為尚未違法，並未將他移送法辦。

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