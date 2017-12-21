闖紅燈逆向連撞4車 力竭難逃自承通緝犯

2017-12-21 13:21

［記者楊政郡／台中報導］20日晚上自由路上一駕駛相當莽撞，逆向對撞兩部國光客運、又擦撞兩自小客車，車子停下後立即棄車逃逸，員警追到光復路某商家地下室逮捕，33歲蔡姓嫌犯體力不濟，已經精疲力竭，自承是通緝犯，不想跑了，一件交通事故案件撿到一個強盜通緝犯，移送地檢署歸案。

據警方調查，繼中所鄒姓副所長與王員20日巡邏經市府路，先看到有部自小客車違規並排，正想上前勸導及盤查，自小客車逕行起步往成功路駛離，警方隨即跟上，但並未追緝，發現駕駛非常匆忙、莽撞，又闖紅燈、又逆向，左轉自由路後，連續擦撞數部車子，撞及第二部國光客運後才停車，而員警隨後到場，駕駛人已棄車逃逸，下車追緝，終在光復路某商家地下室將蔡姓男子逮捕。

員警追到地下室時，男子已精疲力竭，上氣不接下氣，發現走投無路自承是通緝犯就逮。

蔡男（33歲，有傷害致死、槍砲及毒品等前科）供稱，他晚上開著友人的自小客車在市府路等人，有看到員警巡邏經過，原先並不以為意，第二次發現巡邏車繞回來，就覺得大事不妙，趕緊駕車逃逸，太緊張又對車子不熟，才會一路撞車。

警方了解，蔡嫌逃逸過程擦撞2部自小客車，及2部國光客運，所幸未造成人員、民眾傷亡，而員警原本是來處理交通事故，卻撿到強盜通緝犯。蔡嫌則直呼這下虧大了，還要賠償車子損失。