殯葬哥暴力喬性侵求償 插手廢土利益遭提報治平

2017-12-21 12:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「瑞仔」的吳姓男子吸收小弟插手廢土利益，又得知手下的妹妹疑遭邱姓男子性侵，威逼邱男簽200萬元本票，邱付不出，嚇得四處躲藏；另因廢土利益，吳率手下強押黃姓被害人毆打，並以「子債母還」為由，欲逼黃母簽本票與聯結車斗讓渡書，高市刑大逮獲吳嫌等14人提報治平對象。

警方查扣了開山刀、武士刀、藍波刀等兇器，吳嫌（39歲）辯稱受託幫人調解，否認暴力討債，他因有再犯之虞，遭檢方聲押獲准，檢警發現14名治平對象，還有1名職業士兵，部隊發現李姓士兵（21歲）近來舉止有異，還在身上刺青向同袍炫耀，經查也被「瑞仔」吸收當小弟。

刑大偵二隊今指出，「瑞仔」平日以殯葬會場佈置工廠為掩護，作為幫眾活動據點，吸收張男（23歲）、李男等人，插手廢土清運利益，今年2月間多次強押、毆打黃姓被害人，脅迫簽下100萬元本票，黃男拿不出錢贖回本票，又怕「瑞仔」追逼，躲到台北、花蓮四處藏匿，有家歸不得。

吳嫌更以「子債母還」方式，揪眾欲逼黃母簽本票及聯結車車斗讓渡書等，黃母抵死不從，最後求助警方，高市、台南刑大與刑事局共組專案小組，會同保大特警攻堅，趁吳嫌酒醉昏睡之際破門壓制。

警方再兵分多路逮回余男（44歲）、陳男（46歲）、方男（40歲）等13名手下，一舉破獲「瑞仔」為首的暴力集團，依恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。

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