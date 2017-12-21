新北警官異動 「青春」績效第一名隊長調升

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局今天發佈3線1星督察室督察陳保緒及2線4星汐止副分局長陳耿賢等6名警官調動案，其中陳耿賢擔任少年隊長期間，連續2年全國「青春專案」評比都獲得第一，調升副分局長重要職務，外界並不意外；另蔡宜學今年初剛從板橋分局偵查隊長升任犯罪預防科專員，年底就接任少年隊長主官職，也是警界明日之星。
新北市警察局今日發佈職務異動名單如下；3線1星：督察室督察陳保緒、後勤科秘書陳孝明；2線4星：汐止副分局長陳耿賢、中和副分局長彭正中、永和副分局長蘇友義、少年隊長蔡宜學。
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〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局今天發佈3線1星督察室督察陳保緒及2線4星汐止副分局長陳耿賢等6名警官調動案，其中陳耿賢擔任少年隊長期間，連續2年全國「青春專案」評比都獲得第一，調升副分局長重要職務，外界並不意外；另蔡宜學今年初剛從板橋分局偵查隊長升任犯罪預防科專員，年底就接任少年隊長主官職，也是警界明日之星。
新北市警察局今日發佈職務異動名單如下；3線1星：督察室督察陳保緒、後勤科秘書陳孝明；2線4星：汐止副分局長陳耿賢、中和副分局長彭正中、永和副分局長蘇友義、少年隊長蔡宜學。