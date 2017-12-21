恐嚇瀝青業者收保費費 基隆黑幫大哥恐嚇罪起訴

恐嚇業者收護費，天道盟太陽會基隆分會長吳孝中及同夥遭起訴。（資料照，記者吳昇儒翻攝）

2017-12-21 12:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕天道盟太陽會基隆分會長吳孝中，涉嫌教唆柳世釧、吳建明與李建羿恐嚇3家廠商，強索228萬保護費案。基隆地檢署今天偵結依恐嚇罪嫌起訴吳等4人、沒收犯罪所得228萬元。

基隆市區道路施工品質不佳，引發民怨。基隆地檢署檢察長陳宏達為此成立「路平專案」，經深入調查發現，原來廠商長期遭黑道恐嚇收取保護費，使得廠商被迫偷工減料。

起訴書指出，今年3月間，天道盟太陽會基隆分會長吳孝中，向基隆地區瀝青業者放話，所有標到基隆地區公共道路瀝青工程的廠商，都要交出得標工程款的3%給太陽會黑道。

吳孝中在業者陸續標得後，打電話給3家業者稱：「可以幫業者處理弟兄的事，但須以得標費用的3%作為代價」，第一間得標業者擔心機具遭破壞，交付85萬元現金交給吳。

吳得逞後，教唆小弟吳建明、李建羿與柳世釧3人，以相同手法向另2家得標業者索討各85萬與58萬保護費。

檢方認定，吳等4人觸犯恐嚇罪嫌明確，將吳等4人依恐嚇罪嫌起訴，並沒收吳等人得手共228萬台幣。

男子吳孝中因槍擊案件被羈押，本月11日才獲交保。檢警查出吳今年5月起唆使柳姓、吳姓工程包商，向得標基隆市道路維護工程的廠商索討保護費，甚至嗆明「是天ㄟ（天道盟）太陽（太陽會）要的」，要廠商支付得標金額3％費用。柳更恐嚇廠商，如果不支付，會破壞停在路旁的貴重機具，廠商迫於無奈只好支，3家廠商共支付柳等人228萬元。

基隆地檢署檢察官吳美文昨指揮刑大偵三隊、四分局偵查隊，到吳等3犯嫌家中逮人，順利將3人帶回偵辦。吳到案供稱，有向廠商索討保護費；柳、吳2人則稱，只是負責傳話，不知觸法，且未從中獲利。警訊後，將吳等3人依恐嚇取財等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。