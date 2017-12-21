板橋警民寒冬送暖 物資濟助8弱勢戶

2017-12-21 12:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕中央氣象局持續發布低溫特報，板橋警分局運用勤務結合各里在地化通報，及早發現遭逢急迫性變故致生活陷於困境的民眾，發揮政府「馬上關懷」精神，提供及時物資紓困，板橋警分局透過勤區查察勤務，訪查救助貧困無依家庭，發現罹患癌症的吳姓婦人生活困苦，今天上午民防組結合板橋民防分隊長陳臣漢等人，帶著白米、棉被等物資，濟助轄區8戶弱勢戶，讓他們在寒冬中感受到警方與民力的愛心。

板橋民防分隊長陳臣漢、今天會同書記，板橋分局民防組等人，一早就到弱勢戶關懷，其中吳姓婦人因丈夫早逝，獨力扶養3名子女，吳女罹患癌症，常進出醫院無法自行謀生，一家5口生活、教育及醫療費用全憑1名女兒獨力撐持，生活困頓，板橋警分局在寒流來襲之際，發動義警、民防等民力團體群起響應，也獲得兩名中隊長陳福源、楊三雄等人的熱心贊助支持，提供生活必需用品白米及棉被等物資，陸續捐贈給8戶弱勢家庭。

當弱勢戶在寒冬中，從警方、義警手中接過物資，都感動得流淚，再三道謝，板橋分局除持續訪查發掘送出愛心關懷，也呼籲社會大眾共同幫助弱勢族群，或主動通知警察、社福單位即時協助，讓轄區街友、獨居老人及貧困無依的家庭感受到社會溫馨，防止因低溫氣候遭受傷害，平安度過寒冬。