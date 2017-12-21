桃勤拖車執勤時冒煙起火 一日航班機險遭波及

桃園航勤一輛無拖桿拖車20日深夜執行日航飛機拖行任務時，引擎突然冒煙起火，幸好被拖行的日航客機未受波及，21日上午依原訂班表飛往成田機場。（記者朱沛雄攝）

2017-12-21 11:14

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園航勤一輛無拖桿拖車昨日深夜執行日航飛機拖行任務時，引擎突然冒煙起火，作業人員緊急拿起滅火器滅火，加上桃機消防車獲報後及時馳援，迅速將火勢撲滅，所幸飛機及人員都沒有損傷，起火原因正由修護單位鑑定中，日航客機經過機務人員徹底檢查，確認客機培有受到損害，已經依原訂班表於上午10時飛往成田機場。

據了解，日本航空這架波音767型客機，昨日晚間9時31分從成田機場抵達桃園機場，在旅客下機後，桃園航勤這輛抱夾式無拖桿拖車在深夜10時40分許將客機拖到611機坪過夜，在拖行的過程中，拖車引擎突然冒煙起火。

作業人員見狀立即拿出隨車滅火器搶救，但因當時風勢強勁，濃煙仍不斷冒出，工作人員又趕緊搬來機坪旁的大型500磅滅火器持續灌救，總共使用了7具大小滅火器，加上機場公司消防隊獲報後，也派出消防車趕往支援，火勢約在10分鐘後被撲滅。

桃勤表示，該輛拖車作業中並無異常情形，事前也有正常定期保養，起火原因目前正由修護單位鑑定中，桃勤也將洽請國外原廠協助，對同型車輛進行特別檢查。

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