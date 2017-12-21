高捷警展現台灣最美風景 助韓籍遊客找回遺失相機

2017-12-21 11:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓籍男性遊客來台灣自由行，不慎把相機遺留在高雄輕軌上，慌張之餘求助高雄捷運警察，捷警陪同找尋之餘，遊客在車站認出剛經過的輕軌駕駛，正是他搭乘列車同一人，高捷警即時攔問、獲知駕駛已將相機寄放機廠等待招領，趕緊載運遊客找回在台灣的美好回憶。

高捷警察隊說明，20日晚間8點40分許，警員蔡豐行、周志明至輕軌C8高雄展覽館站巡簽，一位男子突然慌張的向2人求助，員警細心詢問下，得知男子名為BORAMBYEOL、韓國籍，來臺灣自由行，晚間7點搭輕軌至高雄展覽館站下車後，不慎將相機遺留在輕軌列車內，回到投宿飯店後才發現，連忙趕回高雄展覽館站尋求員警協助。

高捷警隨即以電話聯繫隊部值班及輕軌行控中心協助尋找，在等待回覆時，適逢有輕軌列車進入高雄展覽館站，韓籍遊客一見到列車司機，連忙以韓語向員警直呼就是他。

員警第一時間上車詢問蔡姓司機員是否拾獲相機﹖司機員表示已將相機送交輕軌機廠等候招領，員警遂以警備車將該遊客載送至輕軌機場領回相機，再送返投宿飯店。

韓籍遊客告訴捷警，已來台灣自助旅行3次，將於22日返回韓國，遺失相機內都是在臺灣行程滿滿的回憶，讓他相當著急，能順利找回來，除感謝拾獲相機的蔡姓輕軌司機，更感謝員警積極協助，對於高雄濃厚的人情留下深刻印象。