匯聚老總駕法拉利喝咖啡 騎士逆向撞上身亡

蔡姓騎士的機車半毀（記者吳昇儒翻攝）

2017-12-21 09:20

〔記者吳昇儒／新北報導〕匯聚科技精品家電總經理郭永福昨日下午駕租賃的法拉利車GTC4LUSSO，準備到五指山上喝咖啡時，對向一輛機車突然失控打滑，逆向衝進車道內，直接撞上郭男駕駛的車輛。蔡姓騎士頭部撞上超跑保險桿，雖然郭男已經緊急煞車，但蔡男經搶救無效身亡。警方對兩人施行酒測，酒測值均為0，訊後依過失致死罪將郭男移送法辦。

員警到場後，只見現場一輛車頭被撞毀的法拉利、半毀的機車及蔡男的血跡，先對郭男實施酒測，酒測值為零，另也到院幫受傷的蔡男抽血酒測，酒測值亦為零。

41歲郭永福提供車上的行車紀錄器佐證，證明案發當時，是機車騎士過彎摔車，衝到對向。影像顯示，蔡男摔車後滑行，郭男見狀也緊急煞車，但已經來不及，蔡男的頭部撞擊到法拉利的保險桿之後，安全帽還彈飛起來。

救護人員到場時，蔡姓騎士已無呼吸心跳，耳朵還流出血來，頭部嚴重受撞，施予急救到院前仍無法回復生命跡象，經醫院搶救無效身亡。

據悉，郭永福專門代理歐美中高價位小家電在網路平台銷售，身價超過億元，本身也是法拉利愛好者，近年來靠著代理國外無線手持吸塵器，又創造億元商機；郭男本身就有多輛法拉利，此次駕駛的GTC4LUSSO，是以每個月70萬元向車商租賃。

（更新時間：11:03分）

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