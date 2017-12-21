上次他拒供影像助警抓賊 這次換他家銀樓被搶...

2017-12-21 00:05

〔記者王捷／台南報導〕上個月市區發生一件竊案，警方循線發現竊嫌可能經過一間銀樓前，因此警方拜託銀樓老闆提供監視器協助破案，但銀樓老闆認為，不關他的事，拒絕提供監視器畫面，不過19日他的銀樓被搶走價值約60多萬的金條，這次銀樓老闆拿著監視器畫面報案，警方鎖定黃姓嫌犯的蛋黃哥安全帽，在20小時破案，讓銀樓老闆相當感謝。

上個月，警方為了一件竊案焦頭爛額，好不容易循線找到竊嫌蹤影，無奈該路段沒有監視器，警方到現場勘查後，發現嫌犯經過的路段，剛好有一間銀樓，因此拜託銀樓老闆提供監視器讓警方迅速破案，但老闆認為破案是警方的問題，監視器涉及隱私，不願意提供。

雖然警方最後還是破案，但竊嫌已經把贓物變賣掉，讓失主求償無門，只好訴諸法律，不巧事隔一個多月，銀樓老闆的店家被搶嫌盯上；黃姓男子佯稱想買金條，銀樓老闆拿出價值60多萬元的3條金條，豈料黃男趁老闆不注意，將金條放進側背包騎機逃逸。

老闆被搶後，這次他拿著監視器報案，警方也從監視器掌握黃男身分，50多歲的黃男有竊盜、搶奪前科，由於黃男使用的犯案車輛沒有掛車牌，不過黃卻戴了一頂蛋黃哥的安全帽，警方從安全帽循線逮人，終於在20日下午將黃男逮捕，但是黃男疑似在外欠下賭債，變賣的60多萬元金條，全數都拿去還債。

警方在24小時內破案，要多虧監視器畫面拍下的影像，銀樓老闆對警方破案相當感謝，同時警方也呼籲，任何一條線索都可能是破案關鍵，有時需要民眾的協助，希望民眾能幫助警方打擊不法。