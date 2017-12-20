前男友扛毒罪入獄3個月 她秒換男友嗲辯：才換2個好不好

2017-12-20 22:46

〔記者王捷／台南報導〕徐姓女子與前男友在9月間被查出毒品，雖然兩人驗尿初步都有毒品反應，但前男友一肩扛起責任，自稱毒品都是他所有，豈料前男友剛被抓，徐女又另結新歡，警方20日上午到徐女家逮人，起出20多公克k毒與安毒，事隔3個月警方見徐女換了男伴，開玩笑說，3個月男友換好幾個，但徐女抱著寵物臘腸狗嗲聲說，才換2個好不好！

20多歲的徐女有毒品前科，9月時她坐男友的機車，遇上警方攔查，當時警方在機車置物箱中查出數包安毒，兩人驗尿後都有毒品反應，不過當時徐女男友一肩扛起責任，向警方供稱毒品都是他所有，與徐女沒有關係，讓徐女不捨在警所安慰前男友。

不過，徐女的前男友才剛入所勒戒，疑似又另結新歡，事隔3個月，徐女的驗尿報告出爐，警方依據毒品的指數發現，徐女當時可能剛吸完毒，為了追溯毒品源頭，警方發通知書，請徐女到案，也打電話要求徐女到分局說明，但是徐女每次都以身體不舒服、「大姨媽來」等理由向警方請假。

這個月初，警方又通知徐女到案，但徐女竟以天氣冷不想出門為理由，讓警方氣炸，20日一早就到徐女的租屋處逮人，警方進入徐女租屋處後起出數小包毒品，還發現徐女換了男友，警方酸說，前男友才剛去勒戒，3個月男友換「咕喇ㄟ（台語：好多個）」。

徐女被控制後，抱著臘腸狗APPLE嗲聲替自己辯解，指出才換2個男友，沒有換「咕喇ㄟ」；警方以現行犯將徐女帶回分局偵訊，訊後將徐女依毒品危害防制條例移送法辦。

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