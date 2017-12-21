獨家》女童遭強制猥褻 胸罩竟同時驗出父兄DNA

2017-12-21 00:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕天啊！這是一對怎樣的父子！

新竹縣陳姓男子涉嫌強制猥褻12歲的重度智障女兒，兒子也有樣學樣，將頭鑽進妹妹胸罩強吸乳頭還撩陰，少女一想到變態父兄就情緒崩潰，不僅透露7歲表妹也遭哥哥猥褻，警方採證時從陳女胸罩驗出父親與哥哥的唾液DNA，新竹檢方根據此鑑識鐵證，依強制猥褻心智缺陷幼女罪嫌起訴陳男父子。

檢警調查，38歲的陳男明知女兒年僅12歲，且為重度智能障礙、有心智缺陷，竟無視父女關係，為逞己性慾，竟在去年10月初於住處以手撫摸女兒胸部，以此方式猥褻得逞。

沒想到，陳男的18歲兒子阿明（化名）有樣學樣，竟於去年10月中旬在住處房間內，強行將頭深入妹妹胸罩內，以口親吻左胸乳頭，並以手撫摸妹妹性器官。

不但如此，阿明明知表妹年僅7歲，關於性行為智識及決斷能力均屬淺薄，未臻成熟，竟無視表兄妹關係，為逞己性慾，趁阿姨帶表妹回家探望表妹祖父母機會，在房間內強行撫摸表妹性器官。

經陳姓女童所就讀學校的師長，察覺她行為有異，因為每每談到父親、哥哥，她就顯得緊張、恐懼，經深入詢問後才得知連續遭父親、哥哥強制猥褻，老師緊急通報社工，而社工訪談女童後，她更說出表妹也被她哥哥阿明強制猥褻。

警方據報後，立即前往採證，從陳姓女童內衣左罩杯內層處，也就是相對乳頭位置處的唾液斑跡，檢出男性Y染色體DNA，與陳男與兒子阿明的型別相符，父子也都俯首認罪，最後檢方根據2名被害幼女控詞，以及鑑識鐵證，依強制猥褻心智缺陷幼女罪嫌起訴陳男父子。

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