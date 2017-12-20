12/20 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2017-12-20 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月20日）開獎的第106000101期大福彩頭獎、大福獎，均摃龜；第106000303期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000101期大福彩中獎號碼為：「05、06、26、28、31、32、33，特別號22」，頭獎摃龜；貳獎共5注獲得，每注可得25萬元；參獎共80注獲得，每注可得4000元；肆獎共1583注獲得，每注可得400元；普獎共1萬1957注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注獲得，每注可得10萬元。

第106000303期今彩539中獎號碼為「07、10、18、34、38」，頭獎摃龜；貳獎共163注獲得，每注可得2萬元；參獎共5929注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬6217注獲得，每注可獲得50元。

第106000303期39樂合彩中獎號碼為「07、10、18、34、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共89注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4130注中獎，每注可得1125元。

第106000303期3星彩中獎號碼為「946」，正彩共26注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000303期4星彩中獎號碼為「1644」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」