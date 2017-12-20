一日情人報酬400萬？ 她遭白嫖又被騙走15萬

2017-12-20 21:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕郭姓男蟲向女網友佯稱，老闆徵求「一日情人」，只要跟老闆發生性行為就可拿到400萬元酬勞，雙方見面時，郭男又自扮是老闆，可開400萬元本票給女網友，但要她先支付15萬贈與稅，最後本票卻無法兌現，女網友人財兩失，追討債務還被郭男恐嚇將散布不雅照，新北地檢署今依詐欺、恐嚇罪嫌將他起訴。

2015年3月間，31歲的郭男在網路聊天室認識江女，之後雙方開始改用LINE聊天，郭男對女網友謊稱：「我老闆想要徵求一日情人，只要陪他吃飯吃飯、逛街、嘿咻就能拿400萬元」，天真的女網友信以為真，與郭男老闆相約在高鐵站見面，最後現身的人卻是郭男。

郭男欺騙女網友說，他是郭男老闆，只要當他一天的情人就能輕鬆拿到400萬報酬，但前提是得先付15萬元贈與稅，為確認女網友有銀行帳戶，先要求她提領1萬元現金，接著帶女網友到旅館嘿咻，同年4月，女網友又交付7萬5000、6萬5000元現金給郭男，郭男開立2張收據與一張400萬元本票給女網友。

女網友拿著400萬元本票，開心到銀行兌領，行員告知本票上的身分證字號與地址有錯，女網友才驚知被騙，遂LINE郭男要求他返還14萬5000元即可，卻反遭恐嚇：「會到妳工作的公司散布此事及不雅照片」，女網友嚇得連忙提告。

庭訊時，郭男坦承簽發本票時故意將身分證字號後2碼寫錯，不認有跟女網友說，當一日情人有400萬元報酬，14萬5000元是他跟女網友借的錢，否認犯行。檢方依據他簽立的收據、本票與兩人LINE訊息內容，依詐欺、恐嚇罪嫌將他起訴，涉偽造有價證券罪部分，因郭男主觀上非在冒用他人身分，而是要讓本票不能兌現，獲不起訴處分。

因郭男先前也以類似手法在網路上欺騙女網友，上月才遭新北地院判刑8月，得易科罰金24萬元，檢方認為他是累犯，建請法院加重其刑。