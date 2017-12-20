遭野狗咬傷提國賠敗訴 法院：捕野狗非動保處法定職務

2017-12-20 19:42

〔記者王定傳／新北報導〕周姓男子今年5月在新北市三重區重新橋下計程車服務站遭野狗咬傷，他怪罪新北市政府沒豎立「野狗出沒」告示牌，未積極處理野狗問題，要求動物保護防疫處，國賠4萬元；新北地院板橋簡易庭法官認為，動保處無捕抓野狗的法定職務，並無怠於職務問題，判周男敗訴，可上訴。

周男指控，今年5月16日上午11時許，他在橋下遭野狗群咬傷小腿，導致他走路困難，往後只要看見狗都會怕，雖有注射狂犬病疫苗，但聽聞狂犬病有7年潛伏期後，整日徬徨不安；周認為，這群野狗群聚集遊蕩已久，會追咬腳踏車、機車、市民，市政府卻未積極處理、也沒立告示牌，管理有疏失，求償4萬元。

動保處則主張，周男所稱的「野狗」，是否真是野狗，還是家犬，仍無法判斷，且該地並無流浪狗盤據，今年也只有一件（即本案）咬傷事件，動保處又非該地主管機關無權設置告示牌，況設置告示牌，恐將造成民眾恐慌，主動驅趕野狗，反提高傷人機率；至於是否抓捕野狗，動保處依法有裁量權，縱不抓也不違法，況事發前數月已積極抓捕巡查。

法官認為，該處是計程車服務站，無固定野狗群盤據，未設置告示牌，難認有缺失；動物保護法的立法目的在於保護動物，非特定人權益，而野狗有流動性，捕捉上有不確定，難以全部仰賴公權力，個人防護措施是有效方法之一。

雖動物保護法有規定，棄養的動物「得」逕行沒入，但須視掌握野狗動態及捕捉可能性而定，主管機關有相當裁量空間，所謂「得」逕行沒入者，是指已被捕抓完成，或有掌握動態的野狗，沒掌握者「沒入」並無意義，條文雖賦予沒入規定，但不能說就有捕捉野狗的法定職務。