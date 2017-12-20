狠殺茶行老闆娘 凶嫌投案：我得不到別人也別想擁有

2017-12-20 19:01

〔記者許國楨／台中報導〕「我得不到妳，別人也別想擁有！」台中市北屯區茶葉行命案，凶嫌范金彪在犯案5小時內一度畏罪自殘，最後仍投案，渾身血跡的他供稱，因為不甘人財兩失，加上談判未果，才對老闆娘痛下殺手；但死者家屬說，范嫌是因長期追求劉女未果，才由愛生恨起殺機。不過，兩造說法出入甚大，檢警將進一步調查釐清。

警方初步調查指出，56歲范嫌是在今天上午10點多進入茶葉行，刺死劉姓老闆娘後，隨即開著白色自小客逃逸，期間一度跑到住居所在地的太平山區割腕，企圖畏罪自殺，但最後還是帶著凶刀，在犯案5小時內趨車到派出所投案。

范嫌供稱，與死者認識交往十多年，3、4年前才合夥開設這間茶葉行，一起打拚，但最近他懷疑死者另結新歡，刻意疏離，想要結束這段感情，還拿著茶葉行賺的錢準備替兒子購屋，他不甘付出這些年的感情及錢財，最後仍落得人財兩失，上午才會到茶葉行找死者談判。

范嫌供稱，談判期間，死者一直否認，他一時怒火中燒，失去理智，才會持尖刀刺殺對方後逃逸。范嫌同時說，他曾向死者說：「我得不到妳，別人也別想擁有！」但死者胞姊對此嚴正駁斥說，范嫌是茶葉行的業務，負責在外招攬生意，卻因長期追求妹妹未果，竟痛下殺機，范嫌說詞明顯是卸責之詞。

由於兩造說法出入甚大，檢警將進一步調查釐清。

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